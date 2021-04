Butantan anuncia liberação de insumos para 5 milhões de doses da CoronaVac

Nesta quinta-feira, 8 de abril, o Instituto Butantan anunciou que a China confirmou da liberação de 3 mil litros de insumos da Coronavac. Com essa quantidade, é possível produzir mais de cinco milhões de doses.

O anúncio, feito pelo governador João Dória, veio um dia após o envase dos antígenos contra a Covid-19 ser suspenso pelo Butantan, o que gerou medo de uma interrupção ainda maior da campanha de imunização. Pois várias cidades já estão aguardando uma nova remessa para darem continuidade a vacinação.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 86.652 novos casos de coronavírus e 4.249 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 13.279.857 infectados, 345.025 óbitos e 11.732.193 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 62.859 casos e de 2.820 mortes. No Brasil, 22.082.143 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 6.324.637 a segunda. No mundo, 704 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

