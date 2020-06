Brasil ultrapassa Reino Unido no total de casos e mortes por coronavírus

O Ministério da Saúde atualizou nesta sexta-feira, 12, os dados sobre o avanço do novo coronavírus no país. De acordo com o balanço, feito com dados das secretarias de Saúde regionais, 909 mortes e 25.982 casos foram registrados nas últimas 24 horas. Em números totais, o Brasil registra 828.810 diagnósticos positivos da doença e 41.828 mortes. Com esses números, o país ultrapassa o Reino Unido e está em segundo lugar no ranking mundial de óbitos causados pelo coronavírus, perdendo apenas para os Estados Unidos. Segundo dados reunidos pela Universidade Johns Hopkins, nos EUA, o Reino Unido tem 41.566 mortes. A taxa de incidência da doença no Brasil é de quase 394,4 pessoas por 100.000 habitantes e a taxa de letalidade é de 5%. São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará ainda lideram o ranking de casos e mortes no Brasil em números absolutos. O estado do Rio de Janeiro tem a mais alta taxa de letalidade no país: 9,7%. Em seguida está o Amazonas com 8,4%. Após a reabertura das atividades econômicas no Estados unidos, o aumento no número de infectados pelo coronavírus impactou os mercados mundiais. O medo das consequências que a segunda onda de Covid-19 pode trazer para as economias em todo mundo derrubou as principais bolsas americanas e europeias. Mas o baque também chegou no Brasil nesta sexta-feira. Ibovespa fechou em queda e o dólar subiu acima de 5 reais, maior valor em uma semana. Atualmente o Brasil é um dos epicentros mundiais do coronavírus, e segundo o chefe do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan a preocupação são os números crescentes nas cidades.