Brasil ultrapassa os três milhões de vacinados contra o coronavírus

O Brasil continua com ritmo acelerado de vacinação. A atualização dos dados até às 18 horas desta sexta-feira, 5, mostra que o país superou a marca dos 3 milhões de pessoas imunizadas. O número total de doses distribuídas até aqui são de 3.260.636.

São Paulo ainda é o local com mais vacinados. Ao todo, 737.451 paulistas já receberam a dose do imunizante. Quatro estados já ultrapassaram os 200.000 imunizados: Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 50.872 novos casos de coronavírus e 1.239 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 9.447.165 infectados, 230.034 óbitos e 8.326.798 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 46.950 casos e de 1.053 mortes. No mundo, mais de 119 milhões de pessoas já foram vacinadas.

