Brasil ultrapassa marca de 25.000 mortes por coronavírus e 400.000 casos

O Brasil registrou nesta quarta-feira, 27, 1.086 mortes por coronavírus e 20.599 casos nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Com isso, o total de óbitos é de 25.598, e de casos confirmados, 411.821. Foi o segundo maior número de novos casos em 24 horas registrado nos últimos três meses, só com menos do que na sexta, 22, que teve 20.803. O recorde diário de mortes registradas em um dia é da última quinta-feira, 21, com 1.188 óbitos.

Com os dados desta quarta, o Brasil voltou a superar a média diária de óbitos por Covid-19 nos Estados Unidos, o país até agora mais afetado pela doença. A nação norte-americana registrou 770 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com levantamento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Do total, 40% já se recuperaram (166.647). Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, há 4.100 mortes em investigação.

São Paulo anunciou hoje as novas medidas previstas para junho. O plano, denominado pelo governo como “retomada consciente”, prevê cinco etapas. As regiões serão classificadas em fases de acordo com os critérios definidos pela secretaria estadual da Saúde e pelo Comitê de Contingência para Coronavírus. Nas projeções do estado, sem a quarentena, São Paulo teria 950 mil casos. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que apesar da cidade ter um maior número absoluto de mortes no país, conseguiu achatar a curva, e é referência na forma de lidar com a crise do coronavírus.