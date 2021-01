Brasil ultrapassa a marca de 1 milhão de pessoas vacinadas

Nesta quarta-feira, 27 de janeiro, o Brasil ultrapassou a marca de um milhão de pessoas vacinadas contra a Covid-19. O estado de São Paulo é o que mais distribuiu o antígeno, com mais de 200 mil aplicações, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

No mundo, já são mais de 71 milhões de vacinados. Você confere todos os números no site de VEJA. Apesar do avanço, o Instituto Butantan, responsável no país pela distribuição e produção da vacina chinesa CoronaVac, afirmou que exportará doses extras do antígeno no caso do Ministério da Saúde não se manifestar.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 63.520 novos casos de coronavírus e 1.283 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 8.996.876 infectados, 220.161 óbitos e 7.798.655 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 51.232 casos e de 1.047 mortes. No mundo, mais de 71 milhões de pessoas já foram vacinadas.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas