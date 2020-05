Brasil ultrapassa 250 mil casos e é o 3º país com mais casos de Covid-19

De acordo com o mais recente levantamento do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-feira, 18, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o começo da pandemia é 254.220. Destes, 13.140 foram registrados nas últimas 24 horas — o quarto maior acréscimo na série histórica. O número de mortes teve o aumento de 674 novos registros, chegando a 16.792 pessoas vitimadas pela doença em todo o país. Trata-se do oitavo maior registro diário, de acordo com os dados fornecidos pela pasta da Saúde. Do total, 100.459 pessoas (39,5%) já estão curadas da doença. Outras 136.969 (53,9%) passam por acompanhamento. De acordo com monitoramento em tempo real da Universidade Johns Hopkins, o Brasil é o quarto país com maior número de infectados pela doença. No quesito mortes, o Brasil está em sexto lugar. A boa notícia é que os primeiros testes em humanos de uma vacina para Covid-19 tiveram resultados positivos preliminares. A empresa americana de biotecnologia Moderna é a responsável pelo desenvolvimento do produto. O teste inicialmente foi feito em 45 pessoas. O resultado de oito voluntários que tomaram 3 doses da vacina foi liberado. Eles apresentaram resposta imunológica ao vírus semelhante à produção de anticorpos que ocorre no sangue de pacientes já recuperados da doença.