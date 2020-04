Brasil tem recorde de casos confirmados de Covid-19 em um único dia: 3.058

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira, 15, que o país já tem quase 30 mil pessoas contaminadas pelo novo coronavírus (28.320). Pelo segundo dia, o Brasil registra mais de 200 mortes, e chega a 1.736 óbitos. O pico da curva de crescimento no número de casos era previsto para fim de abril, mas devido a redução do contato social, o ponto mais elevado deve ocorrer em maio e junho. O ministro Luiz Henrique Mandetta falou sobre essa nova previsão e segundo ele, no sudeste, maio já é um mês com grandes números de casos de doenças respiratórias, como influenza por exemplo, e agora essa estatística soma-se ao coronavírus. Já na região Sul, junho e julho são historicamente os meses mais afetados com síndromes respiratórias agudas graves, sem contar que precisa levar em consideração, o grande número de idosos na região. Estamos no outono, caminhando para o inverno, o que é um fato desfavorável para o Brasil, quando comparado a outros países, que estavam saindo do inverno. A grande surpresa da coletiva foi a presença do Secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, que havia pedido demissão do cargo na manhã de hoje. “Hoje teve muito ruído por causa do Wanderson. O Wanderson já mandou para o setor dele falando que ia sair, aquilo virou uma, chegou lá para mim. Eu falei que não aceito, o Wanderson continua. Está aqui, acabou esse assunto. Nós vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde. Estamos todos juntos e misturados por mais um tempo.”