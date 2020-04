Brasil tem recorde de 474 mortes por coronavírus em 24 horas

Nesta terça feira, 28, houve uma alta expressiva nas últimas 24 horas dos números de casos e mortes. O Brasil tem quase de 72 mil infectados (71.886). Foram registrados de segunda para terça 474 óbitos. Ao todo já são mais de 5 mil mortes no país. (5.017) Com esse número, o Brasil ultrapassa a China e ocupa a nona colocação mundial no número de óbitos. De acordo com o Ministério da Saúde, 34.325 casos, o equivalente a 48%, estão em acompanhamento, 32.544 pacientes (45%) estão recuperados e 1.156 óbitos estão em investigação. No estado de São Paulo, foram 224 novos óbitos nesta terça, totalizando 2.049 mortes. Só na capital paulista, mais de 3 mil profissionais da área da saúde estão afastados. Acredita-se que, devido a subnotificações, a quantidade de casos pode ser ainda maior.