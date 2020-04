Brasil tem recorde de 407 mortes em 24 horas e quase 50 mil casos

O Brasil registrou nesta quinta-feira, 23, recorde de mortes em 24 horas: houve um aumento de 407, totalizando 3.313 óbitos. A letalidade está em 6,7%. Já temos quase 50 mil (49.497) casos confirmados. O crescimento de um dia pro outro foi de 3.735 infectados. O ministro da Saúde Nelson Teich falou sobre o crescimento do número de mortes e disse que ainda não dá para saber se o fato representa um aumento no esforço de diagnosticar mais vítimas ou se é uma tendência no crescimento da curva.