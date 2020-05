Brasil tem novo recorde com 7.218 casos de coronavírus em 24 horas

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira, 30, o mais recente balanço dos casos de coronavírus no Brasil. Em 24 horas, foram 435 mortes a mais, totalizando quase 6 mil óbitos (5.901). No país temos 85.380 casos foram confirmados, foram mais de 7 mil casos de um dia para o outro (7.218). Hoje saiu o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre a taxa de desemprego no Brasil. Um milhão e duzentas mil pessoas estão a procura por emprego. Esse número corresponde ao primeiro trimestre deste ano, período em que a pandemia causada pelo novo coronavírus começava a tomar força no país. De acordo com o IBGE, houve perdas em todas as atividades no período: indústria (2,6%), construção (6,5%), comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (3,5%), alojamento e alimentação (5,4%), e serviços domésticos (5,9%). Apesar dos recuos, o Instituto evita creditar diretamente aumento no número de desempregados ao coronavírus porque os dados englobam os primeiros três meses do ano, e a pandemia acelerou no Brasil em março.