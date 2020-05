Brasil tem mais de mil mortes pelo 3º dia seguido e total chega a 26.754

O Ministério da Saúde atualizou nesta quinta-feira, 28, o número de casos e mortes por Covid-19. De acordo com o levantamento das secretarias regionais, foram registrados nas últimas 24 horas 26.417 casos e 1.156 mortes em decorrência do novo coronavírus. O número de novos casos é o maior da série história e o de vitimas fatais fica em terceiro lugar. Das mortes registradas hoje, 539 ocorreram nos últimos três dias. Os números totais no Brasil chegam a 438.238 diagnósticos positivos e 26.754 óbitos. Há ainda 177.604 (40,5%) pacientes recuperados e 233.880 (53,3%) casos em acompanhamento. Óbitos suspeitos somam 4.211 ocorrências. O número de mortes em investigação aumenta constantemente. No último dia, o aumento foi de 2%, com 103 novos registros. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de casos confirmados da doença, atrás somente dos Estados Unidos. Já a França está passando por uma nova fase. O relaxamento da quarentena e o futuro dos tratamentos para Covid-19. Um médico francês diz que terapia com plasma é promissora. Alinhado a esse pensamento, na cidade do Rio de Janeiro, esse método começou a ser utilizado para tratar doentes em estado grave. Três pacientes estão sendo tratados desta forma. Os anticorpos de pacientes já recuperados do novo coronavírus são doados através do plasma sanguíneo para pacientes em fase aguda da doença. Se os resultados forem positivos, o tratamento será estendido para mais 80 pessoas e, mediante sucesso, usado em larga escala a Covid-19 grave. #coronavírus #pandemia #veja