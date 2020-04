Brasil tem 165 mortes em 24 horas; total de casos chega a 2.906

Nesta quarta-feira, 22, ocorreu a primeira coletiva com a presença do novo ministro da saúde, Nelson Teich. Eduardo Pazuello foi anunciado como o novo secretário executivo, ou seja, o número 2 no ministério, ocupando o lugar de João Gabbardo. Hoje são 2.906 mortes (165 nas últimas 24 horas) e quase 46 mil casos confirmados. O número de recuperados chega a 24 mil.