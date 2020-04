Brasil tem 141 mortes e 1.930 casos oficiais de Covid-19 em 24 horas

As mortes pelo coronavírus no Brasil aumentaram 18% em 24 horas. Nesta quinta-feira, 9, já são 941 óbitos. A letalidade subiu para 5,3%. Já os casos de contaminação subiram para 17.857. O Ministério da Saúde diz que sabe da existência dos casos subnotificados, principalmente porque que em média 85% das pessoas assintomáticas, não serão testadas. Pelo menos não a curto prazo. Só estão testando pessoas internadas com Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou pacientes atendidos nas unidades sentinelas. O maior motivo é a baixa quantidade de testes disponíveis no sistema de saúde. Porém, o Brasil já testou quase 900 mil pessoas. Em breve teremos no país novos testes que foram doados, e outros tantos encomendados pelo governo. O pico nas principais cidades onde já há grande incidência de casos (São Paulo, Distrito Federal, Amazonas, Ceará e Rio de Janeiro) deve ocorrer entre o fim de abril, início de maio. O afrouxamento da quarentena nesses locais, com sinal vermelho, não deve ser feito. Mas isso não significa que todos os municípios precisem agir com o mesmo rigor. Cabe a cada gestor reduzir ou não o contato social diante do número de casos locais, desde que o sistema de saúde consiga suportar a demanda diante de futuras notificações.