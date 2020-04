Brasil tem 133 mortes por coronavírus em um dia; no total, são 800 óbitos

Nesta quarta-feira, 8, o Ministério da Saúde notificou 800 mortes, 133 nas últimas 24 horas. Esse número reflete o comportamento das últimas duas semanas, ou seja, com a colaboração da população reduzindo o contato social. A letalidade está em 5% no Brasil, enquanto no mundo está em 5,8%. Já são quase 16 mil casos confirmados da doença. A boa notícia foi que o Brasil fechou o primeiro contrato com a indústria nacional, que irá fornecer 6.500 respiradores em até 90 dias. Isso se consolidou com o apoio do Ministério da Economia, que mapeou grandes empresas que se juntaram para fazer acontecer. Alguns bancos, doaram 30 tomógrafos. Até o momento foram distribuídos 50 milhões de equipamentos de Equipamentos de Proteção Individual. Estima-se que até sexta-feira chegue um carregamento com 40 milhões de EPI’s. Outra notícia que surpreendeu foi que 664.565 profissionais de saúde se inscreveram para ajudar nessa luta contra o coronavírus. A central do Disque Saúde, um canal de comunicação para usuários do Sistema Único de Saúde, que atende no número 136, está a disposição da população e já tem 1 milhão e meio de pessoas que usufruíram deste serviço.