Brasil tem 114 mortes por Covid-19 em 24h; total de casos passa de 13 mil

Mais de 100 óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas. Hoje, são 667 mortes e 13.717 infectados. A taxa de letalidade está em 4,9%. Até o momento 78% das mortes são em pessoas com mais de 60 anos. O sudeste e o nordeste são as regiões que apresentam o maior número de óbitos no país. Para termos uma ideia, mais de 153 mil exames (153.961) foram feitos para investigação de síndrome respiratória aguda grave até ontem. Destes, 26,413 mil confirmaram contaminação por influenza a e b. Destes 153 mil exames, 41% foram para investigação de covid. Outros pacientes foram testados para vírus sincicial respiratório (VSR).