Brasil tem 113 mortes por Covid-19 em 24 horas; são 40.581 infectados

De acordo com o novo boletim do Ministério da Saúde, publicado nesta segunda-feira, 20, o Brasil tem mais de 40 mil infectados. Nas últimas 24 horas foram registradas 113 mortes, totalizando 2.575 óbitos no país. A taxa de letalidade vai está em 6,3%.

Os profissionais de saúde estão mais expostos diariamente. Só no estado de São Paulo, em média, 98 profissionais são afastados diariamente por causa do coronavírus. Na capital paulista, a fila de amostras em espera de análise que já chegou a ultrapassar 17 mil, porém hoje chega a 4.100 testes aguardando o resultado. A previsão é que até o fim do mês esse número esteja zerado, e em maio comecem os testes em massa.