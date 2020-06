Brasil tem 1.185 mortes em 24 horas, redução de 13,7% em relação a ontem

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 1.118.631 casos confirmados de infecção por coronavírus e 53.830 óbitos. Apenas nas últimas 24 horas, foram 42.725 novos casos e 1.185 mortes, das quais 486 foram registradas nos últimos três dias. Outros 3.904 óbitos estão em investigação. Nas últimas 24 horas, houve um aumento de 8,3% nos novos casos e redução de 13,7% nos óbitos. Em comparação com os dados divulgados na última quarta-feira, 17, o aumento no número de casos registrados foi de 32,7%. Por outro lado, houve redução de 6,6% nas mortes. A incidência de Covid-19 em todo o país é de 565,6 pessoas a cada 100 mil habitantes, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). A taxa de letalidade está em 4,5% e taxa de mortalidade de 25,6 por 100 mil habitantes. O número de pacientes recuperados da doença chegou a 649.908 (54,7%) e 484.893 (40,8%) permanecem em acompanhamento. No Brasil, alguns hospitais de campanha estão encerrando suas atividades. O Hospital do Pacaembu funcionará até o próximo dia 30 de junho. O número de pacientes internados caiu drasticamente no último mês. Hoje, há menos de 40 pacientes hospitalizados. No início do mês de junho era o triplo disso. Em Manaus, o prefeito Arthur Virgílio Neto, anunciou que o hospital de campanha do município encerrou suas as atividades na terça-feira, 23. Em mensagem gravada para suas redes sociais, o político afirmou que o equipamento público recebeu 757 pacientes, com cerca de 81% de recuperados e mortalidade por volta de 19%. Os Estados Unidos registraram a terceira maior alta de casos diários de coronavírus desde o início da pandemia. Mais de 35.000 novas infecções foram detectadas segundo levantamento do jornal americano The New York Times, o maior total em 24h desde o final de abril. Mais de 20 estados do país observam alta nas infecções, em meio à reabertura econômica. Com a flexibilização, houve aumento nas hospitalizações.