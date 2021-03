Brasil supera 300 mil mortes por Covid-19 um dia após bater recorde

Nesta quarta-feira, 24 de março, o Brasil chega a triste marca de 300 mil mortos em decorrência da Covid-19. Há praticamente um ano o Brasil notificou o primeiro caso. O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou a criação de um comitê de combate à Covid-19. O presidente ainda voltou a defender os tratamentos precoces, que até agora não possuem comprovação científica.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 89.992 novos casos de coronavírus e 2.009 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 12.220.011 infectados, 300.685 óbitos e 10.689.646 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 75.085 casos e de 2.271 mortes. No Brasil, 13.154.840 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 4.416.447 a segunda. No mundo, 468 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

