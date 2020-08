Brasil registra menor média de mortes por coronavírus desde 2 de junho

Nesta terça-feira, 25 de agosto, o Brasil atingiu a menor taxa de mortes pela Covid-19 desde o dia 2 de junho. A média móvel – indicador que leva em conta a média de registros dos últimos sete dias – ficou em 956, pouco superior à de 955,3, registrada há mais de dois meses.

Com a média móvel, utilizada por VEJA, é possível anular as variações diárias do registro feito pelos órgãos públicos de saúde. A conta é feita a partir da soma do número de casos e mortes nos últimos sete dias, dividida por sete, número de dias do período contabilizado.

Apenas uma vez a média móvel superou a barreira de 1.000 mortos nas últimas duas semanas (no sábado, 22, quando chegou a 1.002,6), contrariando o que ocorrera em julho, quando a taxa foi superior a esse índice durante quase todo o mês.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Nas últimas 24 horas, foram 47.134 novos casos de coronavírus e 1.271 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 3.669.995 infectados, 116.580 óbitos e 2.848.395 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 37.520 casos e de 956 mortes.

Continua após a publicidade

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas