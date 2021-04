Brasil registra mais de 4.000 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

O Brasil quebrou um triste recorde nesta terça-feira, 6. Pela primeira vez no período de mais de um ano de duração da pandemia do novo coronavírus, o país acumulou mais de 4.000 mortes em um único dia. Nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde registrou 86.979 novos casos e 4.195 novos óbitos. O marco acontece duas semanas após o país ter superado a confirmação de mais de 3.000 mortos em um único dia, alcançado na terça-feira, 23, quando 3.251 pessoas perderam a vida pela doença.

Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden adiantou para o próximo dia 19 o prazo para vacinar todas os americanos adultos, antecipando em duas semanas a data estipulada anteriormente.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 86.979 novos casos de coronavírus e 4.195 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 13.100.580 infectados, 336.947 óbitos e 11.558.784 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 63.210 casos e de 2.757 mortes. No Brasil, 20.685.707 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 5.798.401 a segunda. No mundo, 673 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

