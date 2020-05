Brasil registra 807 mortes por coronavírus em 24h; total passa de 23 mil

O Brasil registrou 807 novas mortes por coronavírus e 11.687 novos casos nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira, 25. O total de óbitos é de 23.473, e de casos confirmados, 374.898. Segundo a Universidade Johns Hopkins, o Brasil ainda é o segundo país com mais casos da doença. Em números absolutos, fica atrás apenas dos Estados Unidos, que têm 1,6 milhão de casos. A Organização Mundial da Saúde anunciou a suspensão dos testes clínicos com hidroxicloroquina no tratamento contra o coronavírus. A decisão foi motivada por preocupações em relação à segurança do medicamento após um grande estudo associar a substância ao aumento de mortes por problemas cardíacos, como arritmia. Em São Paulo, o governador João Dória, afirmou que irá decretar um novo prolongamento da quarentena a partir de 1º de junho, quando se encerra o prazo definido por ele para paralisação das atividades não essenciais em todo estado. Desta vez, a estratégia para proteger o sistema de saúde sem prejudicar a economia no estado de São Paulo seria alternar o período de quarentena nas cidades paulistas. Este é um modelo proposto por pesquisadores da Universidade de Campinas e da Universidade de São Paulo. A decisão sobre a quarentena precisa considerar as diferenças entre as cidades. Os detalhes serão apresentados em entrevista coletiva marcada para a manhã desta quarta-feira, 27. Enquanto SP pensa numa estratégia, o prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella anunciou que não vai flexibilizar o isolamento social na capital fluminense, mas disse que vai liberar atividades religiosas na cidade.