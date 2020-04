Brasil registra 204 óbitos por Covid-19 em 24 horas; mortos chegam a 1.532

Nesta terça-feira, 14, tivemos um aumento no número de mortes de 15% em relação a ontem. Pela primeira vez tivemos mais de 200 óbitos em um dia. O país tem 1.532 vítimas. 6,1% de letalidade. Já são 25.262 casos confirmados. A maior mortalidade é em São Paulo, Fortaleza e Manaus. 73% dos óbitos são pessoas acima de 60 anos. Sobre o número de recuperados, o Ministério da Saúde afirma ser um dado complexo, principalmente porque existem muitos casos não contabilizados. A grande maioria das pessoas vai ter uma gripe, vai se medicar em casa e vai melhorar. Mas levando em consideração os casos confirmados e os óbitos até o momentos, temos mais de 14 mil curados, ou seja, 55% dos paciente com diagnóstico comprovado se recuperaram. Atualmente quase 10 mil pacientes estão aguardando resultado do exame.