Brasil registra 1.473 mortes por coronavírus em 24 horas e passa a Itália

O Ministério da Saúde atualizou na noite desta quinta-feira, 4, o número de casos e mortes por Covid-19. De acordo com o levantamento das secretarias regionais, foram registrados nas últimas 24 horas 30.925 casos e 1.473 mortes em decorrência do novo coronavírus. Os dados apontam, pelo terceiro dia consecutivo, o maior número contabilizado no período. O índice supera a alta desta quarta, quando foram registrados 1.349 óbitos. Já o número de novos diagnósticos é o segundo maior no período de 24 horas já contabilizado, perdendo apenas para o dia 30 de maio, quando o governo anunciou 33.274. No total, são 34.021 óbitos acumulados e 614.941 diagnósticos positivos no país desde o início da pandemia. Com esses números, o Brasil ultrapassou a Itália em mortes e é o terceiro país com maior número de vítimas no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, com 107.474, e do Reino Unido, com 39.987, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins. Há ainda 254.963 pacientes recuperados e 325.957 casos em acompanhamento. Óbitos suspeitos somam 4.159 ocorrências.

A divulgação dos dados tem ocorrido cada dia mais tarde. Na gestão de Luiz Henrique Mandetta, ainda no começo da pandemia, o balanço era apresentado diariamente em entrevista à imprensa às 17h. Quando Nelson Teich assumiu, no começo de maio, os dados passaram a ser divulgados depois das 19h. Na quarta, 3, data com o maior número de mortes confirmadas em 24 horas, 1.349 no total, a equipe do Ministério da Saúde informou que o dado sairia apenas às 22h por problemas técnicos. O mesmo ocorreu nesta quinta, sem nenhuma explicação oficial para o atraso.

Até o momento no país, 70% dos óbitos são de pessoas acima de 60 anos e, 62% apresentavam pelo menos um fator de risco. No Brasil, foram distribuídos até o momento mais de 3 milhões (3.129.808) do testes PCR para Covid-19. O governo do estado de São Paulo anunciou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 4, que atualmente cerca de 8.000 testes para Covid-19 são processados todos os dias no estado. Em abril, essa taxa era de 1.000 testes diários. Em 72% das cidades brasileiras já foram registrados casos de coronavírus, e em 30% delas foram registrados óbitos. Das 20 cidades com maior mortalidade no Brasil, 12 estão no Amazonas. No ranking, aparecem cinco capitais, (nesta ordem): Belém, Fortaleza, Recife, Manaus e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, apesar da curva ainda crescente, a prefeitura liberou 14 mil camelôs de volta às ruas, e já teve pontos de aglomerações. Já a maior parte do comércio ainda permanece fechada. Em São Paulo, o prefeito Bruno Covas autorizou a reabertura de escritórios e concessionárias com atendimento limitado a 4 horas diárias.