Brasil registra 1.274 mortes por coronavírus em 24 horas, segundo governo

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) atualizou nesta quarta-feira, 10, os dados sobre o avanço do novo coronavírus no país. De acordo com as secretarias de Saúde regionais, 1.274 novas mortes e 32.913 casos foram registrados nas últimas 24 horas. Trata-se do segundo maior registro de diagnósticos na série histórica e o terceiro maior número de mortes. Os números foram confirmados alguns minutos depois pelo Ministério da Saúde. Em números totais, o Brasil registra 772.416 diagnósticos positivos da doença e 39.680 mortes. Com esses números, o país está em segundo lugar no ranking mundial de casos de coronavírus da Universidade Johns Hopkins, perdendo apenas para os Estados Unidos. Em relação ao número óbitos, o país ocupa a terceira posição, mas se aproxima cada vez mais do segundo colocado, o Reino Unido, que tem 41.213 mortes registradas. A taxa de incidência da doença no Brasil é de quase 368 pessoas por 100.000 habitantes e a taxa de letalidade é de 5,1%. Há ainda 325.395 pessoas recuperadas e mais 407.341 em acompanhamento. Em coletiva de imprensa, o governador de São Paulo João Doria anunciou mais um período de quarentena desta vez com reabertura da economia em praticamente todas as regiões. Apenas três não terão qualquer tipo de flexibilização: Ribeirão Preto, Barretos e Presidente Prudente, que estavam em etapas mais brandas de quarentena há duas semanas, mas mostraram piora nos índices de casos e mortes. A tão aguardada reabertura dos shoppings na capital paulista e na capital fluminense está marcada para amanhã. Em São Paulo, os centros de compras estão prontos para abrirem as portas nesta quinta-feira, entre 16h e 20h. Já no Rio de Janeiro, as lojas do shoppings funcionarão do meio dia às 20h. Nas duas cidades, praças de alimentação estarão fechadas para consumo no local; restaurantes só podem funcionar por serviços de delivery. Áreas de lazer e conveniência, festa, games e cinemas seguem fechados; Haverá a medição de temperatura na entrada dos estabelecimentos e é necessário o uso de máscaras. Nos Estados Unidos, após relaxamento das restrições de distanciamento social, pelo menos 19 estados registraram um aumento no número de novos casos de Covid-19. Nove deles têm aumento considerável no número de hospitalizações. O governo pediu à alguns hospitais que ativem os planos de emergência para uma segunda onda.