Brasil registra 1.238 mortes por coronavírus em 24 horas

O Ministério da Saúde atualizou nesta quinta-feira, 18, os dados do avanço da Covid-19 em todo o Brasil. Nas últimas 24 horas, houve incremento de 22.765 diagnósticos. Em números totais, o país chegou a 978.142 casos de coronavírus desde o início da pandemia. Em relação ao número de mortes, o país teve 1.238 novos óbitos no mesmo período, chegando a 47.748 no total. A incidência da doença em todo o país é de 465,5 pessoas a cada 100 mil habitantes. A taxa de letalidade está em 4,9%. Segundo dados do Conass, houve uma redução de 2,4% no número de mortes e de 29,3% no número de casos em comparação com os dados de quarta-feira, 17. A pandemia do novo coronavírus começa a desacelerar pelo menos em seis estados brasileiros, de acordo com um relatório da Covid-19 Analytics, ferramenta criada por um grupo de professores da Universidade Pontifícia Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). O levantamento mostra que Acre, Amazonas, Maranhão, Pará, Roraima e Tocantins estão com uma taxa de retransmissão do vírus inferior a 1. Ou seja, a média de novos infectados para cada pessoa já infectada está abaixo de uma pessoa. O número significa que a pandemia está reduzindo nestes estados. Em Pernambuco, a taxa esteve abaixo de 1 durante os últimos 19 dias. Porém, no último levantamento divulgado houve um pequeno aumento. São Paulo e Rio de Janeiro, os dois locais com mais casos no país, registraram um nível de retransmissão de 1,15 e 1,08 respectivamente. A maior preocupação é com a região Centro-Oeste. Dos quatro estados, três tem as maiores taxas de retransmissão do país e estão nesta faixa a pelo menos 40 dias: Goiás (1,89), Mato Grosso (1,59) e Mato Grosso do Sul (1,57). O Distrito Federal também registra um número alto (1,44), mas está atrás do Paraná (1,48) no topo da lista.