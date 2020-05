Brasil registra 1.039 mortes e 16.324 casos de coronavírus em 24 horas

O Ministério da Saúde atualizou nesta terça-feira, 26, o número de casos e mortes por Covid-19. De acordo com o levantamento das secretarias regionais, foram registradas nas últimas 24 horas 16.324 casos e 1.039 mortes em decorrência do novo coronavírus. O número é o terceiro maior da série histórica. Com esse dado, o país voltou a superar a média diária de óbitos por Covid-19 nos Estados Unidos, o país até agora mais afetado pela doença. A nação norte-americana registrou 592 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com levantamento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Os números totais no Brasil chegam a 391.222 diagnósticos positivos e 24.512 óbitos. Há ainda 158.593 (40,5%) pacientes recuperados e 208.117 (53,2%) casos em acompanhamentos. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, fez um pronunciamento e prestou solidariedade às pessoas que perderam seus familiares devido a pandemia, e aos profissionais de saúde que sacrificam as próprias vidas para salvar a população. Ele ainda falou que o isolamento não é culpado por derrubar a economia e completou dizendo que o isolamento momentâneo entre as pessoas salva vidas.