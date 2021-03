Brasil fecha compra de 138 milhões de doses com Pfizer e Johnson

Nesta sexta-feira, 19 de março, a Pfizer e a Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, confirmaram que assinaram contratos para vender doses de vacinas contra a Covid-19 para o Ministério da Saúde. O combinado é que até o fim do terceiro trimestre de 2021, a Pfizer fornecerá 100 milhões de doses e a Janssen 38 milhões até o fim do ano.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 90.570 novos casos de coronavírus e 2.815 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 11.871.390 infectados, 290.314 óbitos e 10.383.460 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 72.573 casos e de 2.173 mortes. No Brasil, 11.351.872 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 4.071.290 a segunda. No mundo, 410 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

