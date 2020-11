Brasil deve receber 80 milhões de doses da vacina de Oxford até fevereiro

Nesta terça-feira, 24 de novembro, o Imperial College afirmou que a taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil atingiu 1,30, a maior desde o dia 24 de maio. Neste nível, cada 100 pessoas que pegam a doença infectam mais 130, o que reforça a perspectiva de que há uma tendência de alta no país. A média de novas mortes, segundo o consórcio de veículos de imprensa, também cresceu.

O clima, porém, é de otimismo com as novas notícias sobre as vacinas. Segundo fontes escutadas por Veja, o Brasil vai receber até fevereiro 80 milhões de doses da vacina de Oxford, que mostrou uma eficácia de 90%.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 31.100 novos casos de coronavírus e 630 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 6.118.708 infectados, 170.115 óbitos e 5.476.018 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 29.564 casos e de 488 mortes.

