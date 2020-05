Brasil chega a 27.878 mortes por coronavírus no total e passa a Espanha

O Ministério da Saúde atualizou nesta sexta-feira, 29, o número de casos e mortes por Covid-19. De acordo com o levantamento das secretarias regionais, foram registrados nas últimas 24 horas 26.928 casos e 1.124 mortes em decorrência do novo coronavírus. O número de novos casos é pelo segundo dia seguido o maior da série histórica. Os números totais no Brasil chegam a 465.166 diagnósticos positivos e 27.878 óbitos. Há ainda 189.476 (40,7%) pacientes recuperados e 247.812 (53,3%) casos em acompanhamento. Óbitos suspeitos somam 4.245 ocorrências. No ranking global realizado pela Universidade Johns Hopkins, o Brasil continua em segundo lugar em relação ao número de casos confirmados, perdendo apenas para os Estados Unidos e subiu para a quinta posição em número de mortes, ultrapassando a Espanha, que teve com 27.121 óbitos confirmados no país até hoje. De acordo com a pasta da Saúde, foram realizados até hoje cerca de 930.000 exames para Covid-19. Destes, 488.802 pelas cinco maiores redes de laboratórios privados (com 7.000 pontos de atendimento), a outra parte por laboratórios públicos. A pandemia do coronavírus atingiu de forma drástica a economia brasileira. Os efeitos da crise paralisaram as atividades econômicas causando desemprego e perda de renda da população. Essa pode ser a pior década da história do país. O IBGE divulgou nesta sexta-feira que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro caiu 1,5% no primeiro trimestre de 2020, na comparação com os 3 últimos meses de 2019. O resultado não pode ser totalmente atribuído à crise do coronavírus, já que o primeiro caso da doença no país foi confirmado no fim de fevereiro e as restrições a atividades não essenciais, como comércio e serviços, começaram a ser adotadas na segunda quinzena de março. O único setor que apresentou avanço foi a agropecuária, com crescimento de 0,6% no período. A queda do PIB do primeiro trimestre deste ano interrompe a sequência de quatro trimestres (12 meses) de crescimentos seguidos. A expectativa é de um tombo ainda maior no 2º trimestre. #coronavírus #pandemia #veja