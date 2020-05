Brasil bate recorde em 24 horas e mortes por coronavírus passam de 20 mil

O Brasil bateu recorde e registrou 1.188 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Ministério da Saúde desta quinta-feira, 21. O total de óbitos passou de 20.047. O recorde anterior era de 1.179, na terça-feira, 19, quando o número expressava um acumulado do fim de semana, com números geralmente menores por causa do esquema de plantão das equipes. No dia seguinte, quarta (20), foram 888 óbitos. Com 20.047 mortes no total e 310.087 casos confirmados, o Brasil é o terceiro com mais casos no mundo. São Paulo continua sendo o estado com o maior número de casos oficiais. São 73.739 casos, 5.558 mortes. Apenas nesta quinta-feira, 21, o estado registrou 4.080 novos casos de Covid-19, o segundo maior índice da série histórica da pandemia. O Rio de Janeiro ultrapassou o Ceará e agora ocupa a segunda posição, com 32.089 casos e 3.412 óbitos. Estão em acompanhamento 164.080 (52,9%) pessoas e 3.534 óbitos continuam sob investigação. O número de recuperados chegou a 125.960 (40,6%). Hoje, o presidente da câmara, Rodrigo Maia reafirmou a importância da manutenção do isolamento social como único instrumento para evitar o colapso do sistema de saúde e a preservação da vida. Segundo ele, a queda na economia vai acontecer com ou sem isolamento.