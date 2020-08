Brasil aumentou em 1.878% a realização de testes de coronavírus

Nesta quinta-feira, 20 de agosto, o Ministério da Saúde divulgou que a média diária de exames realizados no Brasil aumentou cerca de 1.878% desde o início da pandemia. A média diária de testes foi de 1.148 em março para 22.711 em agosto, isso sem contar os que são realizados em laboratórios privados. Esses exames são cruciais pois ajudam auxiliar a detecção de doentes e, recorrentemente, o controle da doença.

Um estudo da Universidade de Harvard apontou que as crianças podem ter um grande papel na transmissão do coronavírus. A pesquisa avaliou 192 pessoas de 0 a 22 anos de idade. Dessas, 49 testaram positivo para o coronavírus e o que foi mostrado é que os níveis de carga viral presente nas vias aéreas desses jovens infectados eram consideravelmente maiores do que os encontrados em adultos internados por conta da doença.

Nas últimas 24 horas, foram 45.323 novos casos de coronavírus e 1.204 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 3.501.975 infectados, 112.304 óbitos e 2.653.407 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 39.586 casos e de 977 mortes.

