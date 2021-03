Bolsonaro muda tom, adota o uso de máscara e retoma discurso pró-vacina

Nesta quarta-feira, 10 de março, durante pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro mudou o tom em relação à pandemia da Covid-19. Ele apareceu usando máscara, algo raro, e afirmou que seu governo é incansável na luta contra a Covid-19. Por fim, defendeu a busca por vacinas.

As mudanças no discurso vieram após a fala do ex-presidente Lula, que teve sua absolvição na Lava Jato.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 79.876 novos casos de coronavírus e 2.286 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 11.202.305 infectados, 270.656 óbitos e 9.913.739 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 69.096 casos e de 1.626 mortes. No Brasil, 8.913.602 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 3.116.546 a segunda. No mundo, 319 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

