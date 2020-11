Bolsonaro diz que possibilidade de novo aumento de casos é ‘conversinha’

Nesta sexta-feira, 13 de novembro, o presidente da República, Jair Bolsonaro afirmou que um novo aumento no número de casos de coronavírus no Brasil é “conversinha” e que, se ela acontecer, terá de ser encarada. A fala vem após hospitais de São Paulo divulgarem ontem um aumento no número de casos de internação pela doença.

Em entrevista a Veja, matéria de capa da revista que está nas bancas, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou, entre outras coisas, que a paralisação do estudo com a Sinovac feito pela Anvisa no dia em que havia sido anunciado a chegada de 120 mil doses não foi coincidência e que é triste ter um presidente igual a Bolsonaro.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 29.070 novos casos de coronavírus e 456 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 5.810.652 infectados, 164.737 óbitos e 5.267.567 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 26.902 casos e de 419 mortes.

