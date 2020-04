Bolsonaro demite Mandetta e anuncia Nelson Teich no Ministério da Saúde

Esta quinta-feira, 16, foi marcada pela nomeação do novo Ministro da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro, antes de anunciar Nelson Teich para o cargo, disse que “o divórcio foi consensual, com uma conversa produtiva e muito cordial” sobre a reunião que teve com agora o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Nelson Teich em seu primeiro pronunciamento como novo Ministro da Saúde, disse estar em total alinhamento com o presidente, mas que não fará nenhuma mudança brusca no momento. Porém, deixou aberta a possibilidade de flexibilização das medidas. Falou que saúde e emprego são dois pontos complementares. Teich também reforçou a importância da testagem em massa da população, mas não falou sobre como pretende fazer isso. A troca de ministros aconteceu em meio a pandemia. Até o momento temos 1.924 mortes no país e mais de 30 mil infectados.