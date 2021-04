Bolsonaro aguarda sinal da população para tomar providências na pandemia

Nesta quarta-feira, 14 de abril, o governo do estado de São Paulo anunciou que incluiu os idosos de 60 a 64 nas próximas etapas da campanha de vacinação contra Covid-19.

Enquanto isso, o governo do presidente Jair Bolsonaro continua evitando o assunto prevenção. Após reunião do comitê anticovid, que conta com o Governo Federal e com os principais representantes do Congresso, autoridades falaram à imprensa apontando problemas hospitalares e gargalos na aquisição e distribuição de vacinas e de medicamentos. Não foi mencionado, porém, nenhuma iniciativa para evitar o crescimento dos casos.

Bolsonaro, um pouco mais tarde, ameaçou ainda o Supremo Tribunal Federal por conta da CPI da Covid-19, que investigará se houve negligência por parte do seu governo na conduta do país na pandemia. Bolsonaro afirmou que o Brasil está no limite e que espera uma sinalização do povo para tomar uma atitude.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 73.513 novos casos de coronavírus e 3.459 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 13.673.507 infectados, 361.884 óbitos e 12.170.771 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 68.615 casos e de 3.015 mortes. No Brasil, 24.818.719 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 7.987.674 a segunda. No mundo, 814 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

