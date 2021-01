Biden promete 100 milhões de pessoas vacinadas em 100 dias

Nesta quarta-feira, 20 de janeiro, foi destaque nos noticiários a posse do novo presidente americano, o democrata Joe Biden. Contra o coronavírus, o novo presidente promete 100 milhões de pessoas vacinadas nos seus primeiros 100 dias de governo.

No Brasil, a doença parece avançar. A taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o estado de São Paulo alcançou hoje 70%, maior taxa registrada desde o início do ano. No dia 5 de janeiro, apenas 62,5% das vagas estavam ocupadas, o que sugere que as internações cresceram em um ritmo acelerado na região.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 64.385 novos casos de coronavírus e 1.340 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 8.638.249 infectados, 212.831 óbitos e 7.564.622 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 54.530 casos e de 981 mortes. No mundo, mais de 44 milhões de pessoas já foram vacinadas.

