AstraZeneca deve voltar a testar vacina para certificar eficácia

Nesta quinta-feira, 26 de novembro, o CEO da AstraZeneca, laboratório parceiro da Universidade de Oxford na produção de uma vacina, afirmou que uma nova rodada de testes, não prevista no cronograma, terá de ser feita com o antígeno. A decisão vem depois da companhia receber críticas e questionamentos da comunidade científica por admitir um erro na dosagem nas fases anteriores. Apesar disso, o novo estudo deve ser mais rápido do que os anteriores.

No Brasil, o governador do estado de São Paulo, João Doria, afirmou que a CoronaVac, vacina da companhia chinesa Sinovac, poderá ser aplicada sem o registro da Anvisa caso receba o aval de outros países.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 37.614 novos casos de coronavírus e 691 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 6.204.220 infectados, 171.460 óbitos e 5.528.599 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 31.779 casos e de 486 mortes.

