AstraZeneca, Butantan, Janssen e Pfizer negam venda de vacinas a empresas

Nesta sexta-feira, dia dois de abril, as principais companhias que produzem vacinas contra a Covid-19 informaram que não pretendem negociar os antígenos com empresas. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, que tem entre suas associadas AstraZeneca, Butantan, Janssen e Pfizer, anunciou que o foco das empresas será tratar diretamente com os governos.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 70.238 novos casos de coronavírus e 2.922 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 12.910.082 infectados, 328.206 óbitos e 11.276.628 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 72.238 casos e de 3.013 mortes. No Brasil, 18.765.151 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 5.256.408 a segunda. No mundo, 608 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

