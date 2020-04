Após 14 dias, Brasil ocupa 8ª posição em taxa de letalidade pela Covid-19

No dia 26 de fevereiro tivemos o primeiro caso notificado. 17 dias depois tínhamos 100 casos e após 7 dias esse número subiu para 1000 contaminados. Depois de 14 dias chegamos em 10 mil infectados. Comparando com o resto do mundo, o Brasil está em décimo quinto lugar em número de casos confirmados, em décimo terceiro em número de óbitos e na oitava colocação na taxa de letalidade, que hoje está em 4,6 %.