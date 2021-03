Anvisa dá registro definitivo à vacina de Oxford e autoriza o remdesivir

Nesta sexta-feira, 12 de março, a Anvisa aprovou o registro definitivo da vacina contra Covid-19 da universidade de Oxford, que no Brasil é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz. Com a decisão, 112 milhões de doses que devem ser fabricadas no país até julho poderão ser distribuídas sem necessidade de aval e a vacina poderá ser aplicada em pessoas fora do grupo de risco.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 85.663 novos casos de coronavírus e 2.216 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 11.363.380 infectados, 275.105 óbitos e 10.000.980 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 70.593 casos e de 1.762 mortes. No Brasil, 9.397.859 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 3.402.106 a segunda. No mundo, 334 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

