Anvisa autoriza uso emergencial de vacinas contra o coronavírus

Nesta quinta-feira, dez de dezembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária oficializou, por decisão unânime, que vacinas contra a Covid-19 poderão receber autorizações temporárias de uso emergencial no Brasil. Na prática, os antígenos poderão ser usados antes da finalização da fase 3 de estudos clínicos e do registro final. Apenas as empresas que testam vacinas no país terão permissão para entrar com o pedido.

A Anvisa, para decidir sobre o assunto, irá verificar dados de estudos clínicos, pré-clínicos e a qualidade de fabricação. A autorização poderá ser modificada, suspensa ou cancelada a qualquer momento com base em elementos técnicos e científicos.

No Brasil, nas últimas 24 horas, foram registrados 53.347 novos casos de coronavírus e 770 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 6.781.799 infectados, 179.765 óbitos e 5.931.777 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 42.102 casos e de 642 mortes.

