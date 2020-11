Anvisa autoriza retomada de testes com a vacina chinesa CoronaVac

Nesta quarta-feira, 11 de novembro, a Anvisa autorizou a retomada do estudo da Coronavac, depois de as pesquisas terem sido suspensas na segunda após a morte de um dos voluntários do estudo. O Instituto Butantan, responsável pelos testes da vacina, afirmou desde o primeiro momento que o evento adverso grave não tinha ligação com o antígeno.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

O diretor do instituto não comentou sobre o óbito de um voluntário, por questões éticas da pesquisa, mas, como confirmado por Veja, a morte se tratou de um suicídio.

Nas últimas 24 horas, foram 48.655 novos casos de coronavírus e 566 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. No total, o país acumula agora 5.747.660 infectados e 163.368 óbitos. A média móvel dos últimos sete dias é de 22.519 casos e de 323 mortes.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas