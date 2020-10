Anvisa autoriza importação de matéria-prima para vacina chinesa

28 out 2020, 20h35

Por Da Redação - 28 out 2020, 20h35

Nesta quarta-feira, 28, a Anvisa autorizou a importação da matéria-prima para fabricação da Coronavac pelo Instituto Butantan. A substância é produzida pela empresa chinesa Sinovac. A decisão atende a uma solicitação do Instituto Butantan e tem caráter excepcional. A liberação da importação da matéria-prima para início da fabricação da CoronaVac no Brasil se tornou uma polêmica na semana passada, quando o Butantan acusou a Anvisa de atrasar a análise da solicitação. A vacina, desenvolvida na China, é alvo constante de críticas do presidente Jair Bolsonaro.

Após repercussão negativa, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) decidiu revogar o decreto que autoriza a realização de estudos para parcerias entre os setores privado e público para construção e administração de UBS (Unidades Básicas de Saúde). A medida foi criticada por parlamentares, ex-ministros e especialistas, e gerou preocupação quanto a uma suposta privatização do SUS (Sistema Único de Saúde). O anúncio da revogação foi feito por Bolsonaro nas redes sociais. Mesmo tendo recuado, o presidente defendeu o decreto, dizendo que a medida tinha como objetivo viabilizar o término de obras nas UBS, bem como permitir aos usuários buscar a rede privada com despesas pagas pela União.

Nas últimas 24 horas, foram 28.629 novos casos de coronavírus e 510 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 5.468.270 infectados, 158.456 óbitos e 4.934.548 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 25.500 casos e de 436 mortes.

