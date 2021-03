Anvisa adia reunião para discutir liberação da Covaxin

Nesta terça-feira, nove de março, o laboratório Precisa Medicamentos, responsável pela vacina indiana Covaxin no Brasil, pediu à Anvisa o adiamento da reunião para submissão da autorização do uso emergencial do antígeno. O encontro que estava marcado para hoje, só deve acontecer no dia 16 de março.

O atraso é mais um problema para o Ministério da Saúde que vem, sucessivamente, diminuindo a quantidade de doses disponíveis para este mês e que já assinou contrato para aquisição de 20 milhões de doses do imunizante.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 70.764 novos casos de coronavírus e 1.972 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 11.122.429 infectados, 268.370 óbitos e 9.843.218 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 67.929 casos e de 1.573 mortes. No Brasil, 8.654.186 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 2.937.938 a segunda. No mundo, 312 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

