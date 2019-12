‘Sim, o Diabo existe’, diz padre exorcista Rubens Miraglia

Rubens Miraglia é um dos poucos especialistas da Igreja católica a falar abertamente sobre sua função. Aos 58 anos, o sacerdote tornou-se a maior referência no ritual de exorcismo no Brasil dentro da Igreja Católica. Um exorcismo pode levar de três dias, com sessões diárias, a anos, com sessões semanais.

O ritual é discreto, tem duração de trinta a cinquenta minutos e consiste basicamente em orações e invocação a Deus e a Nossa Senhora. Os instrumentos de Miraglia se resumem a um crucifixo, água benta e o livro com as regras universais do exorcismo feito na crença católica. Na sua paróquia, a Maronita Nossa Senhora do Líbano, de Bauru, no interior de São Paulo, ele executa ao menos um rito de exorcismo por mês. Dá aulas sobre o assunto a leigos e párocos.

Pessoas do país inteiro o procuram pedindo socorro. O padre atende todos, pacientemente. O motivo? Ele é o responsável pela Secretaria Linguística Portuguesa da Associação Internacional dos Exorcistas, instituição reconhecida pelo Vaticano que agrega cerca de 300 exorcistas no mundo, quinze deles no Brasil.