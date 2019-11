Red Bull Bragantino: O clube-empresa que promete fazer barulho em 2020

A ideia de unir forças com a marca de energéticos, Red Bull, partiu do próprio Bragantino. Alertado durante um jantar com um amigo de que a multinacional buscava um novo clube para investir, o presidente Marquinhos Chedid decidiu ligar para Thiago Scuro, diretor-executivo do Red Bull Brasil.

O objetivo da empresa austríaca de bebidas é repetir em Bragança o sucesso que obteve em clubes de outros países. Para o próximo ano, o projeto do clube-empresa ganhará modificações significativas: a partir de 2020, o time trocará oficialmente de nome – será o Red Bull Bragantino –, terá um novo escudo e até um uniforme na cor vermelha.

Impulsionado pela nova parceira, o time conquistou o acesso na última terça-feira ao bater o Guarani por 3 a 1 e retorna à primeira divisão do Campeonato Brasileiro depois de 22 anos de ausência.