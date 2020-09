Os Três Poderes: Reforma administrativa e os riscos do auxílio emergencial

O pagamento do auxílio emergencial representou um remédio importante para evitar o colapso econômico e social no país. Mas quando um remédio é aplicado por um período exagerado, entretanto, há o risco de o paciente sofrer graves efeitos colaterais. Criado em abril, o auxílio previa o pagamento de três parcelas de 600 reais. O benefício foi prorrogado uma vez por sessenta dias e, na última terça, 1º, embevecido com os efeitos positivos disso sobre sua popularidade e sem uma ideia clara ainda do que fazer no pós-coronavoucher, Bolsonaro estendeu novamente a duração do socorro.