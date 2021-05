Os Três Poderes: Fabio Wajngarten complica o governo na CPI

Na tentativa de preservar Jair Bolsonaro na CPI da Pandemia, o ex-secretário de Comunicação da Presidência Fabio Wajngarten omitiu informações e tentou negar o que havia dito em entrevista a VEJA, realizada no dia 19 de abril. Reportagem de capa da edição desta semana traz áudios inéditos da conversa de VEJA com o ex-chefe da Secom e comprova que ele distorceu informações na comissão – não à toa quase teve a prisão decretada pelos integrantes da CPI. Além de se complicar, o publicitário comprometeu a vida do governo com seu depoimento e pode ter fornecido ao Congresso indícios contundentes de que o presidente e sua equipe foram omissos. Na edição de hoje, Dora Kramer, José Casado e Ricardo Rangel comentam os desdobramentos da comissão no Senado.