Os Três Poderes: Eleições municipais e a popularidade de Bolsonaro

A disputa pela prefeitura de São Paulo ganhou emoção da reta final com o crescimento de Guilherme Boulos (PSOL), embora o atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), ainda seja o favorito, com oito pontos percentuais à frente do adversário, segundo pesquisas concluídas pelo Datafolha (54% a 46% dos votos válidos) e pelo Paraná Pesquisas (54,6% a 45,4%) na quinta-feira, 26.