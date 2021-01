Os Três Poderes: A reta final das eleições no Congresso

Na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, disputa-se, entre outras coisas, uma espécie de preliminar da próxima corrida ao Palácio do Planalto. Candidato de Jair Bolsonaro ao cargo, o deputado Arthur Lira (Progressistas-AL) é expoente do notório Centrão, grupo de partidos que sofre de governismo atávico e está comprometido por enquanto com a reeleição do presidente. Seu principal adversário é o deputado Baleia Rossi (MDB-SP), que conta com o apoio de legendas de centro e de esquerda que querem derrotar “o candidato do Bolsonaro” agora e lançar postulantes à Presidência da República em 2022.